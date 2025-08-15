Аналитик объяснил, чем отличаются цели Путина и Трампа на Аляске

Эксперт уточнил, что Трамп преследует иную цель на саммите. Для американского лидера важно договориться о проведении в дальнейшем трехсторонней встречи, на которой за стол переговоров сядут не только делегации России и США, но и Украины. По словам Дубравского, для Трампа переговоры в Анкоридже носят предварительный характер и являются площадкой для достижения согласия Путина на общение с Зеленским.