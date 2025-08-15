Ричмонд
Аналитик объяснил, чем отличаются цели Путина и Трампа на Аляске

15 августа состоится встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский считает, что на переговорах главы двух стран будут преследовать разные цели. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт считает, что саммит не окажет кардинального влияния на разрешение российско-украинского конфликта и станет лишь предварительным этапом продолжительного переговорного процесса, пишет «Лента.ру».

По словам Дубравского, переговоры лидеров России и США будут «сверкой позиций» двух держав. Он добавил, что в перечень вопросов, которые обсудят политики, войдет не только украинский кризис, но и финансовое и экономическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

Павел Дубравский уверен, что Дональд Трамп и Владимир Путин будут демонстрировать «прагматичный, предпринимательский подход» во время диалога — оценят потенциал двусторонних связей, что важно для России.

«Российская сторона заинтересована в обсуждении трансформации взаимодействия стран в целом, хотя, конечно, готова затронуть и украинскую проблематику», — объяснил Дубравский.

Эксперт уточнил, что Трамп преследует иную цель на саммите. Для американского лидера важно договориться о проведении в дальнейшем трехсторонней встречи, на которой за стол переговоров сядут не только делегации России и США, но и Украины. По словам Дубравского, для Трампа переговоры в Анкоридже носят предварительный характер и являются площадкой для достижения согласия Путина на общение с Зеленским.

