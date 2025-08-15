Лось в Анкоридже. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / CBS Newspath.
Захарова прикрепила видео, где по улицам города Анкоридж разгуливает здоровенный лось. Животное вышло из леса рядом с огороженной территорией авиабазы, где вскоре состоятся переговоры РФ и США.
«Зеленский уже не знает, что придумать», — написала дипломат.
Напомним, что, несмотря на все старания Владимира Зеленского и его европейских союзников, он так и не был приглашён на саммит России и США на Аляске. Политологи считают, что такое решение связано с тем, что легитимным лидером страны он не является и не отражает реальные настроения украинского народа. При этом американский президент считает, что трёхсторонняя встреча с главой киевского режима возможна в случае успеха встречи в Анкоридже.