Москалькова высказалась об атаке БПЛА на дом в Курске

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя атаку беспилотников на Курск, заявила, что киевский режим бьет по безоружным гражданам, нарушая все мыслимые основы гуманитарного права.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн информировал, что беспилотник ВСУ атаковал дом в Курске. В результате начался пожар, погибла женщина, ещё 6 человек ранены. Позже Хинштейн уточнил, что число пострадавших при атаке украинского дрона увеличилось до 10, среди них есть ребенок.
«Сегодня день особый, — подчеркнула Москалькова. — Самое время постараться выглядеть поприличнее, не подливать “масла в огонь”». Омбудсмен отметила, что на предстоящей встрече мировых лидеров на Аляске будет затронута будущая конфигурация украинского конфликта.
Однако «в извращенной логике нацистского режима», как написала Москалькова в своем телеграм-канале, сложилась своя картина мира и свои приоритеты. Это «ударить по безоружным, незащищенным гражданам», тем самым «на публику нарушить все мыслимые основы гуманитарного права».