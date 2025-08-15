Президент России Владимир Путин направил официальные поздравления индийским лидерам с Днём независимости страны. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава российского государства отметил достижения Индии и перспективы двустороннего сотрудничества.
В посланиях президенту Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди Путин подчеркнул успехи Индии в различных сферах. Он указал на значительные достижения страны в социально-экономическом развитии и научно-техническом прогрессе. Российский лидер отметил, что Индия играет важную роль в международных делах и пользуется заслуженным уважением на мировой арене.
Особое внимание в поздравлении уделено отношениям между Россией и Индией. Путин охарактеризовал их как особо привилегированное стратегическое партнёрство. Он выразил уверенность, что страны продолжат развивать сотрудничество в различных областях. Такое взаимодействие, по словам российского президента, соответствует интересам обеих стран и способствует укреплению стабильности в регионе и мире.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее индийский премьер сообщил, что он провел хороший и обстоятельный разговор со своим другом президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что стороны рассмотрели прогресс в двусторонней повестке дня.