Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США напомнили о важной детали перед саммитом Путина и Трампа на Аляске

Расстановка сил Армии России и ВСУ повлияет на результаты переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в аляскинском Анкоридже. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Источник: Life.ru

«Достижения на земле могут оказаться решающими для успешного или провального исхода предстоящих дипломатических переговоров, возможно, особенно на Аляске в пятницу», — отметил автор.

По его оценке, продвижение российских подразделений к Красноармейску (Покровск) в ДНР может стать отправной точкой для заключения мирной сделки по Украине.

Перед встречей Путина и Трампа, которая пройдёт уже 15 августа, ВСУ столкнулись с серьёзными трудностями на фронте после прорыва российских войск к северу от Красноармейска (Покровск). Российские силы прорвались вглубь обороны противника на 20 километров. По некоторым сведениям, подразделения ВСУ отступают из-под Доброполья из-за нехватки подготовки и снабжения.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше