«Достижения на земле могут оказаться решающими для успешного или провального исхода предстоящих дипломатических переговоров, возможно, особенно на Аляске в пятницу», — отметил автор.
По его оценке, продвижение российских подразделений к Красноармейску (Покровск) в ДНР может стать отправной точкой для заключения мирной сделки по Украине.
Перед встречей Путина и Трампа, которая пройдёт уже 15 августа, ВСУ столкнулись с серьёзными трудностями на фронте после прорыва российских войск к северу от Красноармейска (Покровск). Российские силы прорвались вглубь обороны противника на 20 километров. По некоторым сведениям, подразделения ВСУ отступают из-под Доброполья из-за нехватки подготовки и снабжения.