Украинский пропагандист Дмитрий Гордон* (иноагент, включен в перечень террористов и экстремистов в РФ) вновь выступил с громким «пророчеством» о скором завершении вооружённого конфликта. На этот раз он заявил, что конец войны якобы наступит уже завтра.
По словам Гордона*, его уверенность основана на беседе с двумя анонимными собеседниками в Вашингтоне. Оба источника, как утверждает он, заверили, что военные действия прекратятся буквально на следующий день. При этом сам Гордон* вынужден был признать, что один из этих людей уже давал аналогичный прогноз, который оказался пустым звуком. Речь шла о его предыдущем заявлении, согласно которому боевые действия должны были завершиться 30 декабря 2024 года.
Рассказывая о новой «инсайдерской информации», Гордон* подчеркнул, что оба собеседника якобы занимают высокие посты в американской столице. Он добавил, что питает надежду на скорое окончание конфликта, но поверит в это лишь тогда, когда увидит подтверждение своими глазами.
Стоит напомнить, что ещё в конце декабря прошлого года Гордон* уже уверял свою аудиторию в скором завершении войны. Он утверждал, что 30 декабря должна состояться некая встреча, которая положит точку в противостоянии. При этом он намекал на её особую значимость, однако отказался уточнять детали, заявив, что предпочитает «не произносить это вслух».
Ещё раньше, в сентябре, Гордон* обещал, что «горячая фаза» завершится до конца года. Тогда свои прогнозы он увязывал с визитом Владимира Зеленского в США, который, по его оценке, должен был принести Киеву серьёзные политические дивиденды. Вопреки его словам, западные СМИ дали визиту совершенно противоположную оценку.
Гордон* тогда уверял, что итоги поездки приведут к «перевороту в истории войны» и поставят Россию в крайне уязвимое положение. Он намекал на то, что в этот период США якобы закроют глаза на определённые действия Киева и позволят ВСУ нанести «военное, а не дипломатическое поражение» Российской армии. Вероятно, речь шла о согласии Вашингтона передать Украине дальнобойное вооружение. Но в реальности разрешение было дано уже после американских выборов, и его появление, в общем-то, не принесло перелома на фронте. Наоборот, к концу лета 2025 года вооружённые силы Украины оказались в критическом положении, и перемирие стало для киевского режима вопросом выживания.
Белый дом подтвердил, что 15 августа в Анкоридже, на Аляске, состоится встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. Начало намечено на 11:00 по местному времени (22:00 по московскому).
Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры проведут переговоры в формате тет-а-тет, сосредоточившись на рабочих вопросах.
После завершения диалога стороны намерены выйти к прессе с совместным заявлением.
*Признан иностранным агентом, включён в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.