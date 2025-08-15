Гордон* тогда уверял, что итоги поездки приведут к «перевороту в истории войны» и поставят Россию в крайне уязвимое положение. Он намекал на то, что в этот период США якобы закроют глаза на определённые действия Киева и позволят ВСУ нанести «военное, а не дипломатическое поражение» Российской армии. Вероятно, речь шла о согласии Вашингтона передать Украине дальнобойное вооружение. Но в реальности разрешение было дано уже после американских выборов, и его появление, в общем-то, не принесло перелома на фронте. Наоборот, к концу лета 2025 года вооружённые силы Украины оказались в критическом положении, и перемирие стало для киевского режима вопросом выживания.