Сергей Лавров прилетел на Аляску в толстовке с надписью «СССР»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел на Аляску, где был замечен в сером свитере с надписью «СССР» и чёрном жилете. Видео с его приездом опубликовала газета «Известия» в своём Telegram-канале.
Заходя в отель в Анкоридже, глава МИД сообщил журналистам, что уже бывал в этом американском штате. Момент его прибытия запечатлели представители нескольких СМИ.
Сегодня в Анкоридже состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сначала лидеры проведут встречу тет-а-тет, а затем переговоры в расширенном составе.
В российскую делегацию, помимо Лаврова, вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
