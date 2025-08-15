Ричмонд
В Финляндии назвали саммит на Аляске огромной победой Путина

Проведение саммита на Аляске — это уже огромная победа президента РФ Владимира Путина, вне зависимости от итогов встречи, заявил в интервью New York Times финский аналитик Рыгор Нижникау.

«Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита», — поделился своей точкой зрения собеседник издания.

Авторы публикации также отметили важность саммита, уточняя, что это будет «больше, чем просто фотосессия». В статье речь идет о том, что проведение саммита, от участия в котором были отстранены представители Украины, «посеяло раздор» в Североатлантическом альянсе.

Президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на юге Аляски. Лидеры России и США сначала пообщаются один на один, после этого — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.

Центральной темой встречи будет урегулирование кризиса на Украине, подписания документов в ходе встречи не планируется. О достигнутых договоренностях Владимир Путин и Дональд Трамп расскажут на совместной пресс-конференции.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
