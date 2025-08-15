Проведение саммита на Аляске — это уже огромная победа президента РФ Владимира Путина, вне зависимости от итогов встречи, заявил в интервью New York Times финский аналитик Рыгор Нижникау.
«Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита», — поделился своей точкой зрения собеседник издания.
Авторы публикации также отметили важность саммита, уточняя, что это будет «больше, чем просто фотосессия». В статье речь идет о том, что проведение саммита, от участия в котором были отстранены представители Украины, «посеяло раздор» в Североатлантическом альянсе.
Президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на юге Аляски. Лидеры России и США сначала пообщаются один на один, после этого — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.
Центральной темой встречи будет урегулирование кризиса на Украине, подписания документов в ходе встречи не планируется. О достигнутых договоренностях Владимир Путин и Дональд Трамп расскажут на совместной пресс-конференции.