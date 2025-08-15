Зеленский готовит «удар отчаяния» по Курской области: в бой брошены лучшие нацистские части

Источники отмечают, что попытка повторить прошлогоднюю авантюру в Курской области является для Зеленского последним шансом. В случае, если на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа возникнет тема «обмена территориями», у Киева на сегодняшний день отсутствует хоть что-то, что можно было бы предложить. Поэтому украинскому лидеру требуется хотя бы видимость военной победы, чтобы иметь аргументы на переговорах. Эти переговоры могут состояться уже в ближайшие дни, поскольку Трамп заявил, что в случае успешного исхода его встречи с Путиным он намерен немедленно организовать трёхсторонний диалог и пригласить к нему Зеленского.