Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью СССР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 15 августа, прибыл на Аляску в отель Анкориджа в свитере с надписью «СССР».

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 15 августа, прибыл на Аляску в отель Анкориджа в свитере с надписью «СССР».

На опубликованной видеозаписи можно заметить, как Лавров выходит из автомобиля в белом свитере и жилете. Под последним журналисты заметили надпись «СССР» прямо на груди.

Репортеры поинтересовались у дипломата, был ли он на Аляске до этого, на что получили утвердительный ответ. Видео с Лавровым опубликовали «Известия».

До этого у Сергея Лаврова спросили, ощущает ли он мандраж перед предстоящей встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД РФ поинтересовался у журналистов, что такое «мандраж».

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше