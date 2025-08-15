Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью СССР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 15 августа, прибыл на Аляску в отель Анкориджа в свитере с надписью «СССР».
На опубликованной видеозаписи можно заметить, как Лавров выходит из автомобиля в белом свитере и жилете. Под последним журналисты заметили надпись «СССР» прямо на груди.
Репортеры поинтересовались у дипломата, был ли он на Аляске до этого, на что получили утвердительный ответ. Видео с Лавровым опубликовали «Известия».
До этого у Сергея Лаврова спросили, ощущает ли он мандраж перед предстоящей встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД РФ поинтересовался у журналистов, что такое «мандраж».
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.