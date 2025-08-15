В Госдуме оценили эффект возможного российско-американского соглашения по СНВ

Парламентарий отметил, что в мире накоплено большое количество ядерного оружия, способного уничтожить человечество.
«За последние годы произошли события, которые разломали всю систему международной безопасности. Прежние договоренности, заключенные на разных этапах, были сломаны, а внятного их замещения не произошло», — рассказал Новиков.
Он считает, что договоренность по стратегическим вооружениям не только уменьшила бы противостояние между Москвой и Вашингтоном, между РФ и НАТО, но и подтолкнула бы другие государства к участию в многосторонних механизмах контроля над вооружениями.
Депутат отметил, что без соответствующего примера со стороны ведущих ядерных держав трудно рассчитывать на сдержанность других государств в производстве вооружений.
«Так что потенциальный новый договор между Россией и США сыграл бы большую роль в изменении международного климата», — резюмировал Новиков.
Ранее Владимир Путин на совещании по подготовке саммита на Аляске заявил, что Россия и США могут выйти на диалог по стратегическим наступательным вооружениям.