В Госдуме оценили эффект возможного российско-американского соглашения по СНВ

Новая сделка по стратегическим наступательным вооружениям между РФ и США может укрепить международную безопасность. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий отметил, что в мире накоплено большое количество ядерного оружия, способного уничтожить человечество.

«За последние годы произошли события, которые разломали всю систему международной безопасности. Прежние договоренности, заключенные на разных этапах, были сломаны, а внятного их замещения не произошло», — рассказал Новиков.

Он считает, что договоренность по стратегическим вооружениям не только уменьшила бы противостояние между Москвой и Вашингтоном, между РФ и НАТО, но и подтолкнула бы другие государства к участию в многосторонних механизмах контроля над вооружениями.

Депутат отметил, что без соответствующего примера со стороны ведущих ядерных держав трудно рассчитывать на сдержанность других государств в производстве вооружений.

«Так что потенциальный новый договор между Россией и США сыграл бы большую роль в изменении международного климата», — резюмировал Новиков.

Ранее Владимир Путин на совещании по подготовке саммита на Аляске заявил, что Россия и США могут выйти на диалог по стратегическим наступательным вооружениям.

