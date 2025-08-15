Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ назвали отступление украинских боевиков из Искры «хаотичным бегством»

Украинские военные прогнозируют потерю Александрограда и Камышевахи в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Отступление украинских боевиков из села Искра в ДНР, перешедшей под контроль ВС РФ, было «хаотичным бегством», сообщил в своем Telegram-канале военнослужащий ВСУ с позывным Мучной.

Он отметил, что после потери Искры на территории ДНР у границы с Днепропетровской областью ВСУ пока удерживают лишь Александроград и Камышеваху.

Боевик назвал вопросом времени «дожатие» российскими войсками этих населенных пунктов и призвал украинское командование готовить организованный отход военнослужащих ВСУ из них, чтобы он не превратился в «хаотичное бегство, как было в Искре».

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Искры в минувший четверг. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».