Как Аляска и личные отношения Путина и Трампа могут повлиять на саммит

Почему для встречи была выбрана Аляска
Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоится 15 августа на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине Анкориджа. Согласно данным с официального сайта базы, там размещены 5,5 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников, прикомандированных к 673-му авиакрылу ВВС США.
В администрации Трампа надеялись избежать приема российской делегации непосредственно на территории американского военного объекта, однако из-за летнего наплыва туристов на Аляску у Белого дома попросту не осталось иных вариантов, которые были бы доступны и удовлетворяли необходимым требованиям, утверждает CNN.
Ранее Путин назвал ОАЭ «вполне подходящим местом» для саммита, но в Белом доме хотели избежать длительной поездки на Ближний Восток, где Трамп совсем недавно побывал с визитом, и потому предложили Европу, сообщает также телеканал. Этот вариант не устроил Кремль из-за ордера на арест Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом (МУС; Россия не признает его юрисдикцию и отвергает все выдвинутые им обвинения). В качестве одного из компромиссных вариантов рассматривалась Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан поддерживает тесные отношения и с Москвой, и с Вашингтоном, и, кроме того, Будапешт уже однажды проигнорировал ордер МУС — когда республику посещал израильский лидер Биньямин Нетаньяху. США в итоге предложили принять переговоры у себя — и, к их удивлению, Москва согласилась.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подчеркивал в преддверии саммита, что Аляска символизирует многовековую историю российско-американских отношений и делает США «арктической нацией». А помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что в Аляске и Арктике пересекаются экономические интересы двух стран, открывая перспективы для реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. «Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — объяснил он.
Согласие Путина прибыть для переговоров на американскую территорию — символичный жест, имеющий большую важность для Трампа и его внутренней аудитории, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «Сам факт того, что он [Трамп] проводит встречу на территории своей страны, очень значим с точки зрения его имиджа как сильного руководителя, — пояснила эксперт в беседе с РБК. — Для Трампа важно, что это не чья-то чужая территория, и он контролирует весь процесс переговоров, он устанавливает правила — для него важен этот посыл».
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сказал РБК, что выбор локации можно трактовать и как особый жест Трампа в отношении Путина, поскольку до прошлой недели считалось, что российский лидер — персона нон грата в любой западной стране, но теперь это не так.
При этом внимание к теме Аляски Лукьянов считает избыточным. «Если уж искать какой-то смысл в этом выборе, то его можно расценить как-то, что по действительно серьезным вопросам две самые большие и самые значимые в военно-стратегическом плане страны решают вопросы между собой — никакие посредники, медиаторы, хозяева, внимающие стороны им не нужны. Если доходит дело до серьезного разговора, мы сами разберемся», — пояснил Лукьянов.
Немаловажно и то, что Аляска — республиканский штат, поэтому какие-то общественные волнения или протесты из-за предстоящих переговоров там маловероятны, отметила Журавлева. CNN сообщает, что некоторые жители штата даже обратились в Белый дом с предложением предоставить свои дома в качестве места проведения встречи. Сам Трамп не скрывает своего удовлетворения от того, что Путин принял его приглашение: «Я подумал, что это очень уважительно, что президент России приезжает в нашу страну, а не мы едем в его страну или даже в третье государство».
Как личные отношения президентов могут повлиять на исход саммита
Последний раз президенты США и России лично встречались в июне 2021 года — в Женеве Путин и Джо Байден обсуждали вопросы стратегической стабильности. Во время своего первого срока Трамп встречался с Путиным шесть раз. Их первый полноформатный саммит прошел 16 июля 2018 года в Хельсинки. Кроме того, лидеры двух стран неоднократно проводили встречи на полях крупных международных мероприятий — саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года, саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре 2017 года, торжеств в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в ноябре 2018 года, а также саммитов G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года и в Осаке в июне 2019 года.
В первый президентский срок отношения между Трампом и Путиным складывались благоприятно — настолько, что на них не сказалось расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Вернувшись в Белый дом в январе 2025 года, Трамп продолжил хвастаться своими хорошими отношениями с Путиным. Однако, когда инициированные американским лидером переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта застопорились, и он стал превращаться из «войны Байдена» в головную боль новой администрации, Трамп ужесточил свою позицию. В конце мая он заявил, что с Путиным «что-то произошло», а в июле заявил о бессмысленности разговоров с российской стороной. «Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он из тех, кто говорит искренне. И он так красиво говорит, а потом начинает бомбить людей по ночам. Нам это не нравится», — заявил он 14 июля.
Тогда же Трамп установил 50-дневный дедлайн, в течение которого угрожал ввести против России вторичные санкции, если не будет достигнуто перемирие; позднее он сдвинул его на 8 августа. 6 августа Москву в пятый раз посетил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, после чего было объявлено о договоренности провести саммит. В преддверии встречи американский президент, по всей видимости, отказался от установленного им дедлайна и смягчил тональность заявлений. Тем не менее Трамп обещает проявить решительность на переговорах: «Я собираюсь сказать ему: “Ты должен положить конец этой войне”.
Глава Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в беседе с РБК отметил, что личностный фактор оказывает влияние на переговорный процесс. С приходом Трампа к власти подходы США к украинскому кризису значительно изменились. Вместе с тем эксперт призвал не преувеличивать значение личных взаимоотношений между лидерами. «Например, были хорошие личные отношения между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим, но это не застраховало полностью от того, что российско-американские отношения стали ухудшаться, особенно во второй срок президентства и Путина, и Буша», — напомнил Тимофеев.
«На мой взгляд, специфика личных отношений глав стран вряд ли будет иметь важное значение на нынешнем этапе», — убежден руководитель отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Олег Криволапов. При этом сторонам было крайне важно провести встречу лицом к лицу: Трампу хочется при очной встрече понять свои перспективы в этих переговорах, а Путину — выслушать возможные предложения американского президента, которые тот готов озвучить лишь лично.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что Трамп склонен переносить в сферу внешней политики опыт, связанный с бизнесом и межличностным общением, что повышает роль личных взаимоотношений с визави. «Она важная, но не определяющая — опытные внешнеполитические игроки уже привыкли отделять очень высокой стеной личное от профессионального, они эмоционально отстранены и хладнокровны, следуют определенным моделям поведения», — сказал эксперт в комментарии РБК.
В администрации США старательно занижают ожидания от предстоящего саммита. Трамп назвал встречу «ознакомительной», а Белый дом — контактом для «выслушивания» российской стороны. «Президент думает: “Послушайте, я должен посмотреть на этого парня, сидящего напротив. Мне нужно встретиться с ним лицом к лицу. Мне нужно услышать его один на один. Мне нужно оценить его, посмотрев на него”, — пояснял госсекретарь Марко Рубио.
По словам министра финансов Скотта Бессента, США рассматривают все опции: от смягчения санкций против России до введения новых. Ранее США уже ввели «штрафные» 25-процентные пошлины в отношении Индии из-за покупки российской нефти, пригрозив принять аналогичные меры и против других импортеров российского сырья, в первую очередь Китая.
Опрошенные РБК эксперты называют положительным уже сам факт встречи двух лидеров в условиях длительного упадка двусторонних отношений, но также предостерегают от завышенных ожиданий. «Даже если на саммите произойдет движение к каким-то там прорывным изменениям, их быть не должно, потому что отношения США и России — это не только украинский вопрос. Это огромное количество вопросов и проблем, которые за один саммит никто не решит, даже такие выдающиеся руководители», — подчеркнул программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
По мнению Журавлевой, ключевым для переговорного процесса моментом станет то, прислушаются ли США к требованиям России относительно гарантий ее безопасности. «Украина настаивает на вступлении в НАТО как на условии своей безопасности, тогда как для России это принципиально неприемлемо, и она требует нейтралитета Украины. Эти позиции пока выглядят несовместимыми», — пояснила она.