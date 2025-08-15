Как Аляска и личные отношения Путина и Трампа могут повлиять на саммит

Ранее Путин назвал ОАЭ «вполне подходящим местом» для саммита, но в Белом доме хотели избежать длительной поездки на Ближний Восток, где Трамп совсем недавно побывал с визитом, и потому предложили Европу, сообщает также телеканал. Этот вариант не устроил Кремль из-за ордера на арест Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом (МУС; Россия не признает его юрисдикцию и отвергает все выдвинутые им обвинения). В качестве одного из компромиссных вариантов рассматривалась Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан поддерживает тесные отношения и с Москвой, и с Вашингтоном, и, кроме того, Будапешт уже однажды проигнорировал ордер МУС — когда республику посещал израильский лидер Биньямин Нетаньяху. США в итоге предложили принять переговоры у себя — и, к их удивлению, Москва согласилась.