Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью «СССР»

Судя по кадрам, дипломат вышел из автомобиля в жилете и белом свитере, на котором видно три буквы «с». Как уточняет издание, предположительно, на одежде написано слово «СССР».
Лавров также заявил об отсутствии волнения перед встречей российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Саммит начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск.
