Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью «СССР»

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже в свитере с, предположительно, надписью «СССР».

Судя по кадрам, дипломат вышел из автомобиля в жилете и белом свитере, на котором видно три буквы «с». Как уточняет издание, предположительно, на одежде написано слово «СССР».

Лавров также заявил об отсутствии волнения перед встречей российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Саммит начнётся в Анкоридже 15 августа в 22:30 мск.

