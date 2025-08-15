Шор обвинил режим Санду в пренебрежительном отношении к диаспоре в России

Политик сравнил ситуацию с Италией, где зарегистрировались всего 350 избирателей, но для них планируется открыть 73 участка. «В Италии зарегистрировались голосовать 350 человек — это данные ЦИК Молдавии. И для них откроют 73 участка. По одному участку на четверых? Серьезно?» — возмутился лидер «Победы». По словам политика, многие представители диаспоры уже выражают недовольство сложившейся ситуацией. «Многие наши соотечественники уже сейчас говорят о несправедливости этой ситуации, о том, что их перестали считать людьми в своем государстве», — отметил он. Шор предупредил, что на парламентские выборы явка может быть еще выше, чем на президентские, и спрогнозировал негативную реакцию избирателей на действия властей.