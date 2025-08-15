Шор обвинил режим Санду в пренебрежительном отношении к диаспоре в России

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илан Шор назвал «открытым унижением» решение властей Молдавии открыть только два избирательных участка в России для парламентских выборов.
В июле молдавская диаспора в России передала через посольство Молдавии в Москве петицию, адресованную первым лицам, а также главам ЦИК и МИД республики, с требованием принять меры для открытия большего количества участков для голосования в России и разрешения голосовать по почте для молдавских граждан, находящихся в РФ. Однако власти Молдавии проигнорировали этот запрос — на сегодняшний день в РФ по-прежнему планируют открыть всего два участка.
«Крупнейшая в мире молдавская диаспора — более 350 тысяч человек — живет в России. Именно в России предварительно зарегистрировались для голосования больше всего избирателей — свыше 12,5 тысяч человек. Для них молдавские власти хотят открыть два участка. Как должны чувствовать себя молдаване, живущие в России? Это открытое унижение», — заявил Шор РИА Новости.
Политик сравнил ситуацию с Италией, где зарегистрировались всего 350 избирателей, но для них планируется открыть 73 участка. «В Италии зарегистрировались голосовать 350 человек — это данные ЦИК Молдавии. И для них откроют 73 участка. По одному участку на четверых? Серьезно?» — возмутился лидер «Победы». По словам политика, многие представители диаспоры уже выражают недовольство сложившейся ситуацией. «Многие наши соотечественники уже сейчас говорят о несправедливости этой ситуации, о том, что их перестали считать людьми в своем государстве», — отметил он. Шор предупредил, что на парламентские выборы явка может быть еще выше, чем на президентские, и спрогнозировал негативную реакцию избирателей на действия властей.
Президент Молдавии Майя Санду, пришедшая к власти в 2020 году, проводит курс на евроинтеграцию и неоднократно обвиняла Россию в попытках вмешательства во внутренние дела республики, что Москва категорически отвергает.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцулуголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.