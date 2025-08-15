На Кубе назвали возможный итог встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может определить путь к дипломатическому и экономическому сближению двух стран, заявил в интервью РИА Новости кубинский профессор Йосмани Фернандес.
Встреча двух лидеров обозначит существенные перемены в политике, которая разрабатывалась в период президентства Джо Байдена, и может определить путь к дипломатическому и экономическому сближению между Россией и США, поделился своей точкой зрения собеседник издания.
По мнению Фернандеса, у Вашингтона есть интерес к восстановлению экономических связей с Москвой. Многие американские компании хотят вернуться в Российскую Федерацию.
Президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на юге Аляски. Лидеры России и США сначала пообщаются один на один, после этого — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.
Центральной темой встречи будет урегулирование кризиса на Украине, подписания документов в ходе встречи не планируется. О достигнутых договоренностях Владимир Путин и Дональд Трамп расскажут на совместной пресс-конференции.