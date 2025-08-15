Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубе назвали возможный итог встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может определить путь к дипломатическому и экономическому сближению двух стран, заявил в интервью РИА Новости кубинский профессор Йосмани Фернандес.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может определить путь к дипломатическому и экономическому сближению двух стран, заявил в интервью РИА Новости кубинский профессор Йосмани Фернандес.

Встреча двух лидеров обозначит существенные перемены в политике, которая разрабатывалась в период президентства Джо Байдена, и может определить путь к дипломатическому и экономическому сближению между Россией и США, поделился своей точкой зрения собеседник издания.

По мнению Фернандеса, у Вашингтона есть интерес к восстановлению экономических связей с Москвой. Многие американские компании хотят вернуться в Российскую Федерацию.

Президент РФ Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на юге Аляски. Лидеры России и США сначала пообщаются один на один, после этого — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака.

Центральной темой встречи будет урегулирование кризиса на Украине, подписания документов в ходе встречи не планируется. О достигнутых договоренностях Владимир Путин и Дональд Трамп расскажут на совместной пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше