Москалькова призвала Киев не подливать масла в огонь перед встречей на Аляске

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала атаку ВСУ на многоэтажный дом в Курской области в контексте предстоящей встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Омбудсмен отметила, что власти страны уже привыкли к «варварским и бессмысленным» атакам со стороны Украины на мирную инфраструктуру. Однако, по её словам, сегодня самое время прекратить «подливать масло в огонь», чтобы исход переговоров был наиболее благоприятным для всех сторон.

Источник: Life.ru

«Но сегодня день особый — самое время сосредоточиться, напрячься, постараться выглядеть поприличнее, не подливать “масла в огонь” — ведь на предстоящей встрече мировых лидеров на Аляске будет затронуто будущая конфигурация украинского конфликта», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Омбудсмен считает, что для нацистского режима собственная, извращённая система приоритетов не запрещает нанесение ударов по беззащитным гражданам. По словам Москальковой, это не просто нарушение, а публичный и дерзкий вызов всем фундаментальным нормам гуманитарного права.

Она также выразила сочувствие семье погибшей и пострадавшим от беспрецедентных атак Киева.

15 августа на территории Аляски пройдёт встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. В ходе разговора будут обсуждаться различные вопросы двустороннего взаимодействия, а также высказаны мнения о пути решения украинского кризиса. Киевские власти пребывают в гневе из-за отсутствия своих представителей на переговорах, а также из-за отсутствия там сторонников режима из ЕС.

