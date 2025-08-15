Американские либералы распереживались из-за Трампа перед встречей с Путиным

Трамп идет на свою самую громкую встречу с Путиным, рискуя снова выглядеть «одураченным», утверждает в своем аналитическом материале американский либеральный канал CNN.
Если судить по истории, предоставление Путину аудиенции на территории США уже было сопряжено с риском и ставки только возросли после объявления о саммите на Аляске всего неделю назад — благодаря самому Трампу, говорится в анализе от CNN.
В преддверии пятничной встречи Трамп и Белый дом изначально были осторожны в своих ожиданиях. Пресс-секретарь Каролин Ливитт сравнила это с простым «упражнением в умении слушать». Госсекретарь Марко Рубио согласился. Трамп сказал, что это будет только первая встреча, и предположил, что вторую встречу (возможно, с участием Зеленского) нужно заслужить.
Но к четвергу эта осторожность быстро уступила место склонности Трампа обещать всему миру. Он дважды заверил, что считает сделку неизбежной.
«Я думаю, что Путин действительно хочет всего этого, и я думаю, что он хотел все это», — сказал Трамп об Украине в радиошоу ведущего Fox News Брайана Килмида. «Но из-за определенных отношений, которые у него сложились со мной, управляющим этой страной, я думаю, теперь он убежден, что заключит сделку. Он собирается заключить сделку. Я думаю, что он собирается это сделать».
Трамп добавил в Овальном кабинете позже в тот же день: «Я думаю, президент Путин заключит мир».
Если это звучит знакомо, то это потому, что Трамп предсказывал примерно то же самое шесть месяцев назад, не без ехидства напоминает CNN.
«Я имею в виду, я очень хорошо его знаю, — говорил Трамп в феврале. — Да, я думаю, что он хочет мира. Я думаю, он сказал бы мне, если бы не хотел. … Я доверяю ему в этом вопросе».
Но «подобные комментарии стали проблемой, когда Трамп внезапно решил начать критиковать российского президента, очевидно, в отчаянии из-за его нежелания помочь в реализации столь обещанного Трампом мирного соглашения», продолжает CNN.
Если вы внимательно посмотрите на то, как Трамп описал свое отношение к российскому коллеге, это во многом похоже на молчаливое признание того, что он действительно недооценил его, констатирует CNN.
Трамп также открыто говорил о том, что, по его мнению, заключить мирное соглашение в Украине было бы проще. «Я думал, что самым простым будет это», — сказал он в четверг.
Возможно, у Трампа есть веские основания полагать, что Путин готов к сделке; мы не посвящены в закулисные детали и до сих пор не знаем, что именно послужило причиной этой встречи, отмечает далее CNN. Но по новым стандартам Трампа в отношениях с Путиным слова требуется подкрепить их действиями.
Кроме того, новые репортажи подтверждают, что Трамп, возможно, на самом деле не знает, с чем имеет дело. Рано утром в четверг CNN сообщил, что Трамп спрашивал чиновников Белого дома и европейцев, что изменилось в его визави.
«Многие в окружении Трампа сейчас пытаются внушить ему мысль о том, что Путин изменился, чтобы у него была причина сказать, что он не ошибся в своем первоначальном впечатлении о том, что Путин хороший парень», — сказал CNN источник, знакомый с этим вопросом.
Несмотря на широко культивируемую репутацию Трампа как специалиста по заключению сделок, американцы очень мало верят в его способность добиться успеха в украинском вопросе, подчеркивает CNN. Опрос Pew Research Center, опубликованный в четверг, показал, что 59% американцев практически не верят в то, что Трамп примет мудрые решения в отношении конфликта на Украине, по сравнению с 16%, которые были «очень» уверены в этом. (Остальные — 24% — были уверены лишь «отчасти»).
Когда американцев спросили, не слишком ли сильно Трамп поддерживает ту или иную сторону, около половины из тех, кто высказал свое мнение, ответили, что он слишком сильно поддерживает Россию. (Остальные, в основном республиканцы, заявили, что Трамп был беспристрастен).
Предыдущий опрос также показал, что многие американцы опасаются, что даже потенциальная сделка с Россией окажется слишком выгодной для Путина.