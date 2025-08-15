Ричмонд
В Белом доме раскрыли амбиции Трампа: какая роль привлекает президента США

Politico: Трампу нравится роль решающей фигуры для небольших и слабых стран.

Источник: Комсомольская правда

Президенту США Дональду Трампу нравится роль «главного миротворца», когда он может заключать сделки, которые были не под силу его предшественникам. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

«Ему нравится быть в роли решающей все фигуры для всех небольших и более слабых стран», — сказал собеседник издания.

Как считает другой чиновник, Трамп обратил внимание на разные конфликты из-за убеждения, что может использовать влияние Вашингтона. Авторы статьи отмечают, что это контрастирует с его предвыборной кампанией, когда он придерживался подхода «Америка прежде всего».

«В ходе предвыборной кампании вы знаете лишь ограниченное количество информации, а когда оказываетесь в Западном крыле, понимаете, что, черт возьми, на самом деле происходит в мире», — пояснил чиновник.

Ранее газета Dagens Naeringsliv (DN) со ссылкой на собственные источники писала, что Трамп начал настоящую охоту за Нобелевской премией мира. Он даже несколько раз звонил экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу по данному вопросу.

