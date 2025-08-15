Суд отказался выпустить из колонии экс-главу Сахалина Хорошавина

Ю. -САХАЛИНСК, 15 авг — РИА Новости. Хабаровский краевой суд отказался заменить более мягким наказанием неотбытую часть приговора бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края.
«Хабаровским районным судом Хабаровского края отказано в удовлетворении ходатайства защитника, действующего в интересах Хорошавина А. В., о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, защита экс-главы Сахалинской области обжаловала решение суда первой инстанции, однако Хабаровский краевой суд оснований для его отмены не нашел. Суд признал несостоятельными доводы адвоката о положительной динамике в поведении Хорошавина.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.