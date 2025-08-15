Оскорбившая участников СВО блогерша из Иркутска останется в СИЗО

Иркутская блогерша, которая оскорбила участников СВО в День России, была отправлена за решетку по решению суда 10 июля и должна была там находиться до 17 августа. Только что стало известно, что срок содержания под стражей до судебного разбирательства ей продлили до 17 сентября. Подробности irk.aif.ru сообщает СК Иркутской области.
Правда, уголовное дело против 35-летней женщины возбудили не из-за её высказываний о военных и государственном празднике, а из-за её поведения при задержании. Её обвиняют в оскорблении полицейского (ст. 319 УК РФ) и применении насилия, не опасного для жизни (ст. 318 УК РФ).
Блогерша уже провела за решёткой полтора месяца, сейчас её ждёт еще месяц в заключении. Ей предстоит готовиться к суду за решёткой.
Как ранее писал «АиФ-Иркутск», эта блогерша уже была судима — за нанесение телесных повреждений. Подробности того инцидента неизвестны.
Напомним, скандал вокруг неё разгорелся 12 июня. В своём видео она резко высказалась о празднике и военных, участвующих в СВО. СК начал проверку, усмотрев в её словах дискредитацию армии.
На следующий день её задержали в съёмной квартире — пришлось взламывать дверь, потому что она буянила. Позже она сама попросилась в больницу из-за проблем с психическим состоянием, но тут же ушла из неё.
18 июня против неё завели уголовное дело за оскорбление полицейского — в новом ролике она нецензурно обругала стражей порядка. А 25 июня суд отправил её под административный арест на 13 суток.
«Согласно материалам дела, 19 июня М. нанесла удар ногой сотруднику правоохранительных органов, причинив телесные повреждения», — сообщили в объединённой пресс-службе судов Иркутской области, отметив, что свою вину блогер не признала, в суде вела себя неуважительно к участникам процесса.
