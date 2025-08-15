Оскорбившая участников СВО блогерша из Иркутска останется в СИЗО

Иркутская блогерша, которая оскорбила участников СВО в День России, была отправлена за решетку по решению суда 10 июля и должна была там находиться до 17 августа. Только что стало известно, что срок содержания под стражей до судебного разбирательства ей продлили до 17 сентября. Подробности irk.aif.ru сообщает СК Иркутской области.