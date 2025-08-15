NYT: Зеленский пытался скрыть предложение о территориальных уступках

Владимир Зеленский скрыл от населения Украины информацию о том, что Россия и США обсуждают уступки со стороны Киева в обмен на прекращение огня, утверждает The New York Times. По информации издания, украинский лидер «опасался реакции» жителей своей страны. Но после того, как Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение может включать «некоторый обмен территориями», у Зеленского не осталось иного выбора, кроме как выступить против.