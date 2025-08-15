Кориненко: в Молдове голосуют против былых разочарований

Так, в России планируется открыть всего два участка для голосования, оба в Москве: на улице Кузнецкий Мост, 18 (посольство РМ) и на Рождественке, 7. Из стран СНГ по одному участку для голосования власти Молдовы намерены открыть в Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. Также планируется открыть два избирательных участка на Украине. Всего же за рубежом планируется организовать 294 участка для голосования.