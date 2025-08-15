Кориненко: в Молдове голосуют против былых разочарований

В этом году голоса избирателей станут не только поддержкой конкретных программ, но и выражением недоверия к тем, кто уже не оправдал ожиданий. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.
«Сегодня правящая PAS предлагает политическую “новизну” в лицах, но не в подходах. Главная угроза — продолжение хаотичных реформ и ухудшение ситуации с демократическими свободами и правами человека. Если они снова получат большинство, это станет прямой угрозой той демократической Молдове, которую мы пытаемся сохранить», — заявил Кориненко.
Он считает, что часть избирателей, разочаровавшихся и в бывших политиках, и в нынешнем правлении, вероятно, поддержат бок «Альтернатива». Блок ПСРМ, ПКРМ, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы», по словам политолога, обладает опытом и потенциалом для объединения, но должен убедить избирателей, что не повторит ошибок прошлого.
«В 2020 году многие голосовали за Санду не из-за симпатии к ней, а против [ее контркандидата] Игоря Додона, который разочаровал значительную часть электората своей мягкостью в отстаивании обещаний», — отметил Кориненко.
Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы на основании предложений Министерства иностранных дел страны представила для консультаций предварительную информацию о возможных местах расположения избирательных участков за рубежом, которые будут созданы для проведения парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
Так, в России планируется открыть всего два участка для голосования, оба в Москве: на улице Кузнецкий Мост, 18 (посольство РМ) и на Рождественке, 7. Из стран СНГ по одному участку для голосования власти Молдовы намерены открыть в Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. Также планируется открыть два избирательных участка на Украине. Всего же за рубежом планируется организовать 294 участка для голосования.
Окончательное решение об организации избирательных участков за рубежом на парламентских выборах 28 сентября 2025 года будет принято Центральной избирательной комиссией в срок, предусмотренный законодательством, а именно — до 24 августа текущего года.