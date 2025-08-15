В Госдуме рассказали, когда Путин встретится с Зеленским

При этом депутат выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров российского и американского президентов. По его словам, Москва неизменно демонстрирует приверженность мирному урегулированию и открыта для контактов на всех уровнях. «Кроме того, Трампу есть, что предложить России. Так же как и нам есть, что предложить США, в чем они могли бы быть заинтересованы. Так что темы для обсуждения есть, отсюда и такой серьезный состав делегаций», — отметил Чепа.