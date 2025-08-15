В Госдуме рассказали, когда Путин встретится с Зеленским

Парламентарий считает, что все зависит от итогов переговоров России и США.
«Но в какой-то момент, конечно, должна будет состояться встреча Путина и Зеленского, потому что подписывать итоговое соглашение Россия все равно будет именно с Украиной. Так что встреча обязательно произойдет, но когда, как, в каком формате — пока неясно. На следующий же день после переговоров с Трампом — маловероятно», — отметил Чепа.
При этом депутат выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров российского и американского президентов. По его словам, Москва неизменно демонстрирует приверженность мирному урегулированию и открыта для контактов на всех уровнях. «Кроме того, Трампу есть, что предложить России. Так же как и нам есть, что предложить США, в чем они могли бы быть заинтересованы. Так что темы для обсуждения есть, отсюда и такой серьезный состав делегаций», — отметил Чепа.
Ранее Белый дом сообщил, что встреча глав государств в Анкоридже начнется в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 мск).