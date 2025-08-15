Челябинский журналист отправился на Аляску освещать переговоры Путина и Трампа

«Приземлились в третьем часу утра по московскому времени, прошли паспортный контроль и нас отвезли в Анкоридж. Отъезд журналистов на военную базу запланирован в 5:30 по местному времени, то есть 16:30 мск», — уточнил Якушко. Сейчас у представителей прессы есть время отдохнуть после десятичасового перелета и зарядить аппаратуру.