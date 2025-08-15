Казахстанские учителя удостоены званий и орденов от Президента РК

Указом Главы государства за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан:
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присвоено
- Байсариновой Раушан Алтыбаевне — учителю КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей имени Жамбыла», город Усть-Каменогорск;
- Даутовой Светлане Кадировне — учителю КГУ «Школа-гимназия № 59» управления образования, город Алматы;
- Испановой Ляззат Саркытбаевне — директору средней школы, Каратальский район области Жетісу;
- Кудайбергеновой Айсулу Сайлавхановне — учителю КГУ «Школа-гимназия № 176» управления образования, город Алматы;
- Аблемовой Шолпан Бакытовне — учителю КГУ «Средняя школа № 4», город Петропавловск.
Орденом «Құрмет» награждены
- Абишева Шолпан Шарипбаевна — учитель филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления», город Алматы;
- Абуева Раушан Бакировна — учитель КГУ «Школа-гимназия Сарыкемер», Байзакский район Жамбылской области;
- Даурыкбаева Шуга Амангельдиевна — учитель филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления», город Караганда;
- Гуль Муаммер — учитель ТОО «Eurasian International School» Nurorda Almaty«, город Алматы;
- Жайрбаева Рысжан Сагдолдина — учитель филиала “Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления”, город Астана;
- Колдашева Оксана Владимировна — учитель КГУ “Школа-лицей № 8 для одаренных детей”, город Павлодар;
- Имашпаева Гульжайна Ашановна — учитель филиала “Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления”, город Усть-Каменогорск;
- Рахимова Гульнар Мизинбаевна — заместитель директора ГКП “Гимназия № 6”, город Астана;
- Степанова Елена Александровна — мастер производственного обучения КГКП “Колледж архитектуры, дизайна и инженерии”, город Алматы.
Медалью “Ерен еңбегі үшін” награждены
- Айтлеуов Нуртас Абдуаитович — учитель КГУ “Общеобразовательная школа № 4 имени Ж. Баласагуна”, Келесский район Туркестанской области;
- Абенова Ляззат Утегеновна — учитель КГУ “Школа-лицей информационных технологий № 3 имени С. Толыбекова”, Кызылординская область;
- Курмашев Абзал Назымбекович — учитель КГУ “Лицей-интернат “Білім-инновация”, город Кокшетау;
- Альмишева Ляззат Шайзаевна — учитель КГУ “Общеобразовательная школа № 3”, город Жезказган;
- Король Алла Васильевна — мастер производственного обучения ГКП “Колледж общественного питания и сервиса”, город Астана;
- Нажиметова Зухра Таировна — учитель КГУ “Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Гагарина”, город Шымкент;
- Рахимова Эльмира Ерсалимовна — учитель КГУ “Школа-лицей № 1”, город Костанай;
- Сабитов Аян Баянбекович — заместитель директора и учитель КГУ “Актюбинский областной специализированный лицей-интернат “Білім-инновация” для одаренных юношей”, Актюбинская область;
Медалью “Шапағат” награждены
- Нұрмағанбетов Ербол Зермұханбетұлы — учитель КГУ “Специализированный лицей-интернат “Білім-инновация”, город Алматы;
- Абишева Рысгуль Токеновна — учитель КГУ “Казахская школа-гимназия № 10”, Аягозский район области Абай;
- Бахдаулетұлы Ибраһим — учитель КГУ “№ 1 лицей-интернат “Білім-инновация”, Атырауская область.