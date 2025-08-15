Ричмонд
Казахстанские учителя удостоены званий и орденов от Президента РК

Сегодня, 15 августа 2025 года, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами, передает DKNews.kz.

Источник: Акорда

Указом Главы государства за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан:

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присвоено

  • Байсариновой Раушан Алтыбаевне — учителю КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей имени Жамбыла», город Усть-Каменогорск;
  • Даутовой Светлане Кадировне — учителю КГУ «Школа-гимназия № 59» управления образования, город Алматы;
  • Испановой Ляззат Саркытбаевне — директору средней школы, Каратальский район области Жетісу;
  • Кудайбергеновой Айсулу Сайлавхановне — учителю КГУ «Школа-гимназия № 176» управления образования, город Алматы;
  • Аблемовой Шолпан Бакытовне — учителю КГУ «Средняя школа № 4», город Петропавловск.

Орденом «Құрмет» награждены

  • Абишева Шолпан Шарипбаевна — учитель филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления», город Алматы;
  • Абуева Раушан Бакировна — учитель КГУ «Школа-гимназия Сарыкемер», Байзакский район Жамбылской области;
  • Даурыкбаева Шуга Амангельдиевна — учитель филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления», город Караганда;
  • Гуль Муаммер — учитель ТОО «Eurasian International School» Nurorda Almaty«, город Алматы;
  • Жайрбаева Рысжан Сагдолдина — учитель филиала “Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления”, город Астана;
  • Колдашева Оксана Владимировна — учитель КГУ “Школа-лицей № 8 для одаренных детей”, город Павлодар;
  • Имашпаева Гульжайна Ашановна — учитель филиала “Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления”, город Усть-Каменогорск;
  • Рахимова Гульнар Мизинбаевна — заместитель директора ГКП “Гимназия № 6”, город Астана;
  • Степанова Елена Александровна — мастер производственного обучения КГКП “Колледж архитектуры, дизайна и инженерии”, город Алматы.

Медалью “Ерен еңбегі үшін” награждены

  • Айтлеуов Нуртас Абдуаитович — учитель КГУ “Общеобразовательная школа № 4 имени Ж. Баласагуна”, Келесский район Туркестанской области;
  • Абенова Ляззат Утегеновна — учитель КГУ “Школа-лицей информационных технологий № 3 имени С. Толыбекова”, Кызылординская область;
  • Курмашев Абзал Назымбекович — учитель КГУ “Лицей-интернат “Білім-инновация”, город Кокшетау;
  • Альмишева Ляззат Шайзаевна — учитель КГУ “Общеобразовательная школа № 3”, город Жезказган;
  • Король Алла Васильевна — мастер производственного обучения ГКП “Колледж общественного питания и сервиса”, город Астана;
  • Нажиметова Зухра Таировна — учитель КГУ “Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Гагарина”, город Шымкент;
  • Рахимова Эльмира Ерсалимовна — учитель КГУ “Школа-лицей № 1”, город Костанай;
  • Сабитов Аян Баянбекович — заместитель директора и учитель КГУ “Актюбинский областной специализированный лицей-интернат “Білім-инновация” для одаренных юношей”, Актюбинская область;

Медалью “Шапағат” награждены

  • Нұрмағанбетов Ербол Зермұханбетұлы — учитель КГУ “Специализированный лицей-интернат “Білім-инновация”, город Алматы;
  • Абишева Рысгуль Токеновна — учитель КГУ “Казахская школа-гимназия № 10”, Аягозский район области Абай;
  • Бахдаулетұлы Ибраһим — учитель КГУ “№ 1 лицей-интернат “Білім-инновация”, Атырауская область.