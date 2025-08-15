Депутаты в Ростовской области предложили создать регоператора по управлению МКД

В настоящее время в регионе из 21,66 тыс. МКД только 3,47 тыс. имеют непосредственную форму управления. В этой ситуации наибольшие опасения вызывает подготовка многоквартирных домов к зимнему периоду, обслуживание газового оборудования и содержание общего имущества.