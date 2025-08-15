Шор заявил о борьбе с преследованием Гуцул

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. К делу главы Гагаузии Евгении Гуцул привлечены международные адвокаты, бороться с ее преследованием оппозиционные силы будут и в международных инстанциях, и на улице, заявил лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Илан Шор.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
«Сегодня привлечены ряд международных адвокатов. Сегодня мы боремся на уровне международных судов. Сегодня мы начали и будем продолжать бороться на улице. Мы будем предпринимать все действия, которые возможны и невозможны для освобождения», — сказал Шор на пресс-подходе во время международного педагогического форума «Евразийская перемена», комментируя дело Гуцул.
В Москве в пятницу открылся Второй международный педагогический форум «Евразийская перемена». Мероприятие собрало больше 200 педагогов из Российской Федерации и Кыргызской Республики, которые должны обсудить развитие единого образовательного пространства России и Кыргызстана и обменяться опытом работы в условиях современных вызовов.