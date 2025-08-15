Новосибирские политики и военные оценили перспективы переговоров Путина и Трампа

На фоне конфликта на Украине и обострения международной ситуации внимание мировых СМИ приковано к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Сегодня президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проводят переговоры, формальной целью которых заявлено обсуждение мирных инициатив и снижение напряжённости в отношениях между странами. Встреча проходит в условиях продолжающегося конфликта на Украине и нестабильной международной обстановки, пишет Сиб.фм.
Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов считает, что мирный процесс — это «дорога с двусторонним движением». По его словам, Россия уже неоднократно выражала готовность к соглашению при выполнении определённых условий, однако позиция Киева остаётся жёсткой — до полного вывода российских войск с территории Украины о мире говорить не готовы. Антонов полагает, что подписание мирного договора по итогам встречи маловероятно, но не исключает частичный прогресс, например, в виде торговых соглашений или символических шагов в сторону урегулирования.
Командир отряда спецназначения «Орион» Андрей Панфёров уверен, что любые переговоры ради прекращения боевых действий полезны, но только при соблюдении российских условий. Он подчеркнул, что Москва не пойдёт на отступление к позициям до начала конфликта, а Киев, по его мнению, может попытаться сорвать встречу или свести её к нулевому результату. При этом Панфёров считает, что Трамп будет руководствоваться прежде всего интересами США и личными целями.
Экс-мэр и экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский отметил, что переговоры на таком высоком уровне редко проходят без конкретных итогов. По его словам, личные встречи лидеров государств почти всегда завершаются подписанием документов или постановкой задач для дальнейшей реализации. Толоконский выразил надежду, что диалог между президентами создаст условия для более эффективного развития и повышения качества жизни в России.