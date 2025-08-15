Командир отряда спецназначения «Орион» Андрей Панфёров уверен, что любые переговоры ради прекращения боевых действий полезны, но только при соблюдении российских условий. Он подчеркнул, что Москва не пойдёт на отступление к позициям до начала конфликта, а Киев, по его мнению, может попытаться сорвать встречу или свести её к нулевому результату. При этом Панфёров считает, что Трамп будет руководствоваться прежде всего интересами США и личными целями.