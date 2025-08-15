Лукашенко: Беларусь идет к технологическому суверенитету

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Беларусь идет по пути импортозамещения к технологическому суверенитету, заявил президент Александр Лукашенко на совещании, посвященном работе ОАО «БелВитунифарм».
По его словам, данное предприятие является единственным в стране, которое специализируется на биотехнологиях в ветеринарной сфере. На нем выпускаются 150 наименований ветпрепаратов.
«Беларусь идет по пути импортозамещения — к технологическому, как модно сегодня говорить, суверенитету, достичь которого невозможно без собственных крупных производств. Таких центров, где есть собственные научные лаборатории и разработки, где мыслят на 10, а то и 20 лет вперед», ― цитирует Александра Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».
Глава государства считает, что Витебская область способна создать мощное производственное объединение в сфере биофармацевтики в масштабах всей республики. Потому что потребность в этом ощущает сельское хозяйство и медицина.
«Технологическим ядром и будет “БелВитунифарм”. Я уже посещал это предприятие, встречался с его руководством. Мы подробнейшим образом обсуждали ваш бизнес-план, но, как в известной поговорке, гладко было на бумаге, да забыли про овраги», ― констатировал он.
В завершение белорусский президент обратился к участникам совещания с призывом обсудить все имеющиеся проблемы, чтобы найти пути их решения.