Лукашенко: Беларусь идет к технологическому суверенитету

Белорусские власти давно сделали ставку на импортозамещение, что позволяет развивать собственные производственные мощности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Беларусь идет по пути импортозамещения к технологическому суверенитету, заявил президент Александр Лукашенко на совещании, посвященном работе ОАО «БелВитунифарм».

По его словам, данное предприятие является единственным в стране, которое специализируется на биотехнологиях в ветеринарной сфере. На нем выпускаются 150 наименований ветпрепаратов.

«Беларусь идет по пути импортозамещения — к технологическому, как модно сегодня говорить, суверенитету, достичь которого невозможно без собственных крупных производств. Таких центров, где есть собственные научные лаборатории и разработки, где мыслят на 10, а то и 20 лет вперед», ― цитирует Александра Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».

Глава государства считает, что Витебская область способна создать мощное производственное объединение в сфере биофармацевтики в масштабах всей республики. Потому что потребность в этом ощущает сельское хозяйство и медицина.

«Технологическим ядром и будет “БелВитунифарм”. Я уже посещал это предприятие, встречался с его руководством. Мы подробнейшим образом обсуждали ваш бизнес-план, но, как в известной поговорке, гладко было на бумаге, да забыли про овраги», ― констатировал он.

В завершение белорусский президент обратился к участникам совещания с призывом обсудить все имеющиеся проблемы, чтобы найти пути их решения.

