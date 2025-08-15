Моди анонсировал создание индийского «Железного купола»

Индия в начале мая объявила об операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры» в Пакистане. Причиной стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире (находится под контролем Нью-Дели, но на нее претендует и Исламабад), в результате которого погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла группировка «Фронт сопротивления», которую индийские власти связывают с базирующейся в Пакистане террористической организацией «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в России). Исламабад отверг обвинения и начал ответную операцию. Через несколько дней стороны объявили о прекращении огня.