Чего реально ждут от саммита на Аляске КНР, Индия и страны Азии

Кашин отметил, что Китай прилагает усилия для «перенапряженности» США в глобальной политике. Сейчас Белый дом распыляет силы на решение конфликта на Украине, кроме того, находится в противостоянии с Ираном и Венесуэлой, с которыми Китай активно сотрудничает. По мнению эксперта, если встреча на Аляске заведет переговорный процесс между Россией и США в тупик и Трамп введет вторичные санкции в отношении Пекина за торговлю с Москвой, то это не приведет к изменению российско-китайских отношений.