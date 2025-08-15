Чего реально ждут от саммита на Аляске КНР, Индия и страны Азии

Ожидания от саммита на Аляске в Индии
В индийских СМИ встреча Путина и Трампа на Аляске является одной из главных тем. Так, Indian Express выпустило статью под заголовком «Мало можно приобрести, но многое можно потерять: Украина перед встречей Трампа и Путина». Автор материала говорит о незавидном положении Киева на линии боевого соприкосновения и в дипломатической плоскости, где нет возможности повлиять на ход диалога лидеров США и России, пишут «Ведомости».
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал на своей странице в соцсети X решение о проведении переговоров между Путиным и Трампом и выразил надежду, что политики смогут договориться о шагах, которые приведут к миру в Восточной Европе.
Руководитель центра Индокитайского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов уверен, в Индии надеются, что Россия и Украина урегулируют конфликт, чтобы США и РФ вернулись к сотрудничеству. Для Индии обе крупных страны находятся в списке ценных торгово-экономических партнеров. Дели пользуется тем, что Штаты не желают роста влияния Китая в регионе, и стараются увеличивать свою важность в политике Вашингтона. По мнению эксперта, Индии российско-украинский конфликт «подарил» российскую нефть по сниженной цене, но продолжение военных действий и усиление противостояния между Россией и Западом сокращает ее возможности для политических маневров.
Научный сотрудник центра Индокитайского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич также считает, что индийское правительство накануне саммита на Аляске ждет, что стороны настроятся на заключение мирных соглашений.
Эксперт добавил, что Индии сложно сохранять отношения с враждующими странами Европы и США, но принципиально важно. По словам Макаревича, для Дели значимо перемирие между Москвой и Киевом, при этом условия соглашения не имеют никакого значения. Официально индийские власти поддерживают позицию Кремля, связанную с необходимостью устранения первопричин противостояния, чтобы новая система безопасности была устойчивой.
Чего ждут от саммита на Аляске в Китае
В китайских СМИ обеспокоены стремлением лидеров стран Европы и Украины повлиять на позицию Трампа накануне саммита на Аляске. Переговоры в Анкоридже китайские журналисты называют «долгожданными». В медиа КНР также рассказали о телефонной беседе Владимира Путина и Си Цзиньпина накануне встречи в Анкоридже. Китайский лидер заверил коллегу в своей положительной реакции на его контакт с главой США.
Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин уверен, что в Китае ждут мира между Украиной и Россией, но только на условиях Кремля. Если Москва поддастся и ослабит свои позиции, то это негативно скажется на Пекине — Брюссель и Вашингтон усилят давление на китайские власти.
Эксперт объяснил, что разрешение украинского кризиса сыграет на руку КНР: китайско-европейские отношения нормализируются, а китайский бизнес избавится от вторичных санкций, которые США вводит из-за связей с Россией.
Кашин отметил, что Китай прилагает усилия для «перенапряженности» США в глобальной политике. Сейчас Белый дом распыляет силы на решение конфликта на Украине, кроме того, находится в противостоянии с Ираном и Венесуэлой, с которыми Китай активно сотрудничает. По мнению эксперта, если встреча на Аляске заведет переговорный процесс между Россией и США в тупик и Трамп введет вторичные санкции в отношении Пекина за торговлю с Москвой, то это не приведет к изменению российско-китайских отношений.
Зачем Путин перед саммитом звонил главам 11 стран
Накануне визита в США Владимир Путин пообщался по телефону с лидерами 11 государств. Российский президент проинформировал о встрече с Трампом глав Белоруссии, КНР, КНДР, Индии, Бразилии, ЮАР, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии. Также у лидера РФ состоялся разговор с президентом Армении по инициативе последнего.
Серию телефонных переговоров Путина заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин связал с необходимостью синхронизировать подходы стран к взаимоотношениям с Западом.
По мнению эксперта, ранее центральноазиатские государства могли рассматривать самостоятельные политические решения Москвы без консультаций с ними как проявление неуважения. «Теперь в контексте глобального противостояния России со странами Запада и роста значимости Центральной Азии Москва вынуждена сменить свои подходы», — объяснил Притчин.
По его словам, главы государств Центральной Азии официально заявляют, что надеются на скорейшее завершение конфликта на Украине, но на самом деле у них есть интерес в его продолжении. После того как Россия начала подвергаться санкционному давлению, внешние акторы перевели внимание от Москвы на соседние страны и стали предлагать государствам в Центрально-Азиатском регионе реализацию различных международных проектов. Притчин добавил, что постсоветское пространство получает выгоду от того, что сейчас может использоваться для организации российского параллельного импорта.