Губернатор Красноярского края передал ключи от спецавтомобилей ветеранам СВО

По данным пресс-службы губернатора, с начала 2025 года это уже шестая подобная передача автомобилей участникам СВО в регионе. Техника предоставляется в рамках программы Госфонда «Защитники Отечества», которая включает специально адаптированные автомобили в перечень средств реабилитации для военнослужащих.