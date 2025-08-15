Губернатор Красноярского края передал ключи от спецавтомобилей ветеранам СВО

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Красноярского края.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в торжественной обстановке вручил ключи от новых автомобилей двум участникам специальной военной операции. Специально оборудованные кроссоверы с ручным управлением предназначены для комфортного передвижения военнослужащих с ограниченными возможностями здоровья.
В церемонии приняли участие:
Михаил Бояринов из Шушенского района, боец первой Славянской бригады, награжденный медалью «За отвагу»;Максим Лукин из Красноярска, также удостоенный медали «За отвагу» за проявленное мужество;
Оба ветерана получили серьезные ранения в ходе боевых действий и прошли длительный курс лечения и реабилитации.
По данным пресс-службы губернатора, с начала 2025 года это уже шестая подобная передача автомобилей участникам СВО в регионе. Техника предоставляется в рамках программы Госфонда «Защитники Отечества», которая включает специально адаптированные автомобили в перечень средств реабилитации для военнослужащих.
«Мы обязаны обеспечить нашим героям достойные условия жизни. Эти автомобили — не просто средство передвижения, а важный элемент социальной адаптации», — подчеркнул Михаил Котюков во время церемонии.
Все передаваемые автомобили проходят специальную доработку с учетом индивидуальных потребностей каждого получателя. В региональном правительстве отмечают, что работа по поддержке участников СВО будет продолжена.
