В парламенте Молдавии обвинили власти в запугивании жителей

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Власти Молдавии запугивают граждан, не позволяя им высказываться, из-за чего создается впечатление, что народ загнан в резервацию, заявил депутат парламента от блока «Победа» Вадим Фотеску.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Депутаты блока «Победа» направили запрос в минюст с требованием разрешить им проверить условия содержания Гуцул в СИЗО. Сторонники блока собрались на очередной протест у СИЗО, однако полиция не подпустила их близко.
«Мы сегодня снова здесь — у СИЗО № 13. Но глядя на тот пятачок земли, куда нас загнали, куда загнали народ Молдавии, у меня создается впечатление, что мы в резервации. Полное ощущение, что народ Молдовы загнан в резервацию. Людей запугивают, не разрешают говорить то, что они хотят», — заявил Фотеску журналистам,
По его словам, депутаты намерен отстаивать свои права. Они надеются, что через 2 дня Минюст ответит на претензии со стороны оппозиции и все же позволит депутатам посетить СИЗО.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.