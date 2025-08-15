Ричмонд
На Южном Урале с 15 августа стартовали поквартирные обходы избирателей

В Челябинской области с 15 августа стартовали поквартирные обходы избирателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Более 7 тыс. обученных обходчиков начали свою работу, чтобы проинформировать южноуральцев о важных аспектах выборного процесса и уточнить данные об избирателях», — говорится в комментарии.

Обходчики будут оснащены брендированной экипировкой с избирательной символикой и планшетами, на которых установлено приложение «ИнформУИК».

Каждый будет иметь при себе удостоверение члена участковой избирательной комиссии и паспорт.

Голосование будет проходить три дня подряд — с 12 по 14 сентября 2025 года. Борьба развернется за 723 мандата в органы местного самоуправления и 60 мандатов в Законодательное Собрание Челябинской области.