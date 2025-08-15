В Новосибирске Толоконский оценил значение переговоров Путина и Трампа для развития России

Экс-мэр и бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский считает, что встреча лидеров России и США способна привести к конкретным решениям, важным для страны, и помочь улучшить качество жизни граждан.
В Новосибирске Виктор Толоконский прокомментировал предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, пишет Сиб.фм.
По его словам, встречи на столь высоком уровне не сводятся к формальным беседам. Личные переговоры лидеров государств, как правило, завершаются подписанием документов или определением задач для реализации соответствующими ведомствами.
Политик подчеркнул, что в условиях напряжённой международной обстановки важны сильные решения, принимаемые при взаимодействии с разными странами.
«Невозможно действовать в изоляции, когда против тебя выступает множество государств. Поэтому я надеюсь, что по итогам переговоров будут созданы условия для более эффективного развития и повышения качества жизни в России», — отметил Толоконский.