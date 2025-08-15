Лукашенко сказал, в чем может преуспеть Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа, в пятницу, во время совещания о реализации инвестпроекта и дальнейшем развитии ОАО «БелВитунифарм», которое проходит во Дворце Независимости, сказал, в чем может преуспеть Беларусь, пишет БелТА.
Александр Лукашенко заметил, что в любой стране есть два важнейших направления, связанные с обеспечением жизнедеятельности людей — лечение и продовольствие. Он уточнил, что Беларуси, как аграрно развитой стране, удается хорошо справляться с продовольствием. Президент добавил, что не менее значимым является и лечение, особенно при учете современного мира, в котором люди часто перемещаются и вместе с этим распространение получают распространение различные виды заболеваний.
Глава государства акцентировал внимание на том, что лечение людей и фармацевтика продолжать сохранять актуальность, становиться более востребованными. Он заявил, что для Беларуси их развитие в качестве отдельных отраслей имеет очень большие перспективы.
— Одно из направлений, где мы можем преуспеть, — лекарства и ветпрепараты. Нужны мозги, нужно вкладывать технологии, которые уже известны, и двигаться дальше, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко уточнил, что, определяя направления развития страны на будущую пятилетку, следует находить такие отрасли и направления, которые были бы менее зависимы от газа, нефти, металла, железа.
