Лукашенко сказал, в чем может преуспеть Беларусь

Александр Лукашенко заметил, что в любой стране есть два важнейших направления, связанные с обеспечением жизнедеятельности людей — лечение и продовольствие. Он уточнил, что Беларуси, как аграрно развитой стране, удается хорошо справляться с продовольствием. Президент добавил, что не менее значимым является и лечение, особенно при учете современного мира, в котором люди часто перемещаются и вместе с этим распространение получают распространение различные виды заболеваний.