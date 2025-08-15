ЕС может открыть переговорный кластер по членству Молдавии, пишут СМИ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Чиновники ЕС в начале сентября могут значительно продвинуться в вопросе рассмотрения кандидатуры Молдавии на вступление в блок, предоставив ей переговорный кластер по этому вопросу, что может разозлить Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники.
«Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны в начале следующего месяца после встречи министров ЕС проголосуют за открытие первого “переговорного кластера” для Молдавии, ключевого юридического шага на пути к членству в блоке», — пишет издание.
Politico отмечает, что предоставление такой возможности только Молдавии чревато риском разозлить Украину, чья заявка на членство в ЕС продвигалась параллельно с Молдавией с тех пор, как обе страны получили первоначальный зеленый свет от Европейского совета в 2023 году.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.