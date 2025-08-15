Участников обеих делегаций на Аляске поселили в студенческом общежитии

Университет Аляски в Анкоридже (UAA) подтвердил, что делегаты проживают в комнатах общежития на территории кампуса.
«В дополнение к общежитиям у нас есть Центр авиалиний Аляски, который был оборудован кроватями. Это удовлетворяет большую часть потребностей, в основном со стороны российской делегации», — сказал заместитель ректора Райан Буххолдт.
Он добавил, что университетская полиция тесно сотрудничает с государственными и федеральными органами в области безопасности.
«Наша главная задача — убедиться, что любой, кто остается в кампусе, будь то гражданин Соединенных Штатов, России или любой другой страны, находится в безопасности, может выполнить миссию, с которой явился, и безопасно вернуться домой», — заключил Буххолдт.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.
Встреча лидеров двух стран начнется в 22:00 мск, сообщили в Белом доме. В Кремле говорили, что переговоры начнутся примерно в 22:30 мск.
Сначала президенты пообщаются тет-а-тет — с ними будут только переводчики. Позднее к ним присоединятся остальные члены делегаций.