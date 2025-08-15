Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участников обеих делегаций на Аляске поселили в студенческом общежитии

Часть российской и американской делегаций, прибывших на саммит Путина и Трампа на Аляске, разместили в общежитии местного университета из-за нехватки мест в гостиницах, сообщает портал Alaska News Source.

18

Университет Аляски в Анкоридже (UAA) подтвердил, что делегаты проживают в комнатах общежития на территории кампуса.

«В дополнение к общежитиям у нас есть Центр авиалиний Аляски, который был оборудован кроватями. Это удовлетворяет большую часть потребностей, в основном со стороны российской делегации», — сказал заместитель ректора Райан Буххолдт.

Он добавил, что университетская полиция тесно сотрудничает с государственными и федеральными органами в области безопасности.

«Наша главная задача — убедиться, что любой, кто остается в кампусе, будь то гражданин Соединенных Штатов, России или любой другой страны, находится в безопасности, может выполнить миссию, с которой явился, и безопасно вернуться домой», — заключил Буххолдт.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске.

Встреча лидеров двух стран начнется в 22:00 мск, сообщили в Белом доме. В Кремле говорили, что переговоры начнутся примерно в 22:30 мск.

Сначала президенты пообщаются тет-а-тет — с ними будут только переводчики. Позднее к ним присоединятся остальные члены делегаций.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше