Reuters: Москва и Вашингтон могут достичь ограниченных договоренностей

Накануне встречи президент РФ заявил о возможном соглашении по СНВ, которое могло бы стать компромиссным решением для сторон даже при отсутствии прогресса по украинскому вопросу, отмечает Reuters.
Ранее газета The New York Times сообщала, что встреча российского и американского лидеров может стать внешнеполитической победой Москвы. Отмечалось, что подобные переговоры помогают России выйти из международной изоляции и получить прямой канал коммуникации с Вашингтоном.
Саммит России и США состоится 15 августа на Аляске. Сообщалось, что президенты России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть четкая позиция по конфликту на Украине, которую она излагала ранее.