Reuters: Москва и Вашингтон могут достичь ограниченных договоренностей

Москва и Вашингтон могут прийти к частичным договоренностям на саммите в Анкоридже. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник. В публикации отмечается, что некоторые положения стороны могли согласовать заранее, учитывая санкционное давление на Россию.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Агентство сообщает, что возможным компромиссом может стать постепенное прекращение воздушных военных операций, несмотря на взаимные обвинения России и Украины в нарушении прежних договоренностей. При этом Путин озвучил ряд строгих условий для полного прекращения огня, передают «Ведомости».

Накануне встречи президент РФ заявил о возможном соглашении по СНВ, которое могло бы стать компромиссным решением для сторон даже при отсутствии прогресса по украинскому вопросу, отмечает Reuters.

Ранее газета The New York Times сообщала, что встреча российского и американского лидеров может стать внешнеполитической победой Москвы. Отмечалось, что подобные переговоры помогают России выйти из международной изоляции и получить прямой канал коммуникации с Вашингтоном.

Саммит России и США состоится 15 августа на Аляске. Сообщалось, что президенты России и США обсудят урегулирование конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть четкая позиция по конфликту на Украине, которую она излагала ранее.

