Российский генерал призвал не верить, что Трамп заинтересован в мире

России не следует считать, что американский президент Дональд Трамп нацелен на урегулирование украинского кризиса. Скорее, лидер США заинтересован в противостоянии. Об этом генерал и депутат Государственной думы Виктор Соболев заявил радиостанции «Говорит Москва», пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламентарий оценил реальные намерения Белого дома и США в отношении украинского конфликта перед саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По мнению Соболева, на американского лидера не стоит надеяться в вопросе разрешения этого кризиса.

Депутат считает, что сейчас США «лавируют». «Хотя их действия тоже направлены на войну в конечном итоге», — приводит «Лента.ру» его слова радиостанции «Говорит Москва».

Генерал призвал готовиться к любому развитию событий. Он порекомендовал укреплять оборонную мощь страны, чтобы Россия всегда была готова к отражению агрессии.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа. Местом переговоров станет военная база в Анкоридже штата Аляска.

