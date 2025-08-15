Российский генерал призвал не верить, что Трамп заинтересован в мире

Парламентарий оценил реальные намерения Белого дома и США в отношении украинского конфликта перед саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По мнению Соболева, на американского лидера не стоит надеяться в вопросе разрешения этого кризиса.