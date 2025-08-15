Российский генерал призвал не верить, что Трамп заинтересован в мире

Парламентарий оценил реальные намерения Белого дома и США в отношении украинского конфликта перед саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По мнению Соболева, на американского лидера не стоит надеяться в вопросе разрешения этого кризиса.
Депутат считает, что сейчас США «лавируют». «Хотя их действия тоже направлены на войну в конечном итоге», — приводит «Лента.ру» его слова радиостанции «Говорит Москва».
Генерал призвал готовиться к любому развитию событий. Он порекомендовал укреплять оборонную мощь страны, чтобы Россия всегда была готова к отражению агрессии.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа. Местом переговоров станет военная база в Анкоридже штата Аляска.