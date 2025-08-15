Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев подписал постановление о развитии экономики Каракалпакстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о социально-экономическом развитии Каракалпакстана в 2025 и 2026 годах.

Источник: Uzbekistan Travel

Также будет разработана стратегия развития Каракалпакстана до 2035 года. В ее основу ляжет пятилетняя подробная программа. К ее финансированию привлекут зарубежные инвестиции до $200 млн.

Согласно документу, объем ВРП планируется довести до 6−6,5%, промпроизводства — до 5−6%, рыночных услуг — до 15−17%.

В мае нынешнего года стало известно, что египетские инвесторы планируют вложить в экономику Каракалпакстана $660 млн. В планах построить предприятие по переработке мусора в электричество, нефтехранилища и плантацию по выращиванию бамбука.