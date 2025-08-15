Мирзиёев подписал постановление о развитии экономики Каракалпакстана

Также будет разработана стратегия развития Каракалпакстана до 2035 года. В ее основу ляжет пятилетняя подробная программа. К ее финансированию привлекут зарубежные инвестиции до $200 млн.
Согласно документу, объем ВРП планируется довести до 6−6,5%, промпроизводства — до 5−6%, рыночных услуг — до 15−17%.
В мае нынешнего года стало известно, что египетские инвесторы планируют вложить в экономику Каракалпакстана $660 млн. В планах построить предприятие по переработке мусора в электричество, нефтехранилища и плантацию по выращиванию бамбука.