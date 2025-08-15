Премьеры стран ЕАЭС соберутся в Минске в конце сентября

В этом году в белорусской столице прошел IV Евразийский экономический форум. Он состоялся в конце июня и был приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. Мероприятие посетили президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Кубы, представители Никарагуа и Мьянмы. В онлайн-формате выступили президент Ирана и премьер-министр Армении.