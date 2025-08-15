Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьеры стран ЕАЭС соберутся в Минске в конце сентября

Главы правительств и представители пяти государств обсудят в белорусской столице традиционные вопросы, касающиеся экономической интеграции.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Минске 29—30 сентября, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Решение об этом было принято на полях форума ЕМПС, который прошел в Чолпон-Ате 14—15 августа. Там главы правительств и представители пяти стран (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России), а также государств-наблюдателей (Узбекистан, Иран, Куба) рассмотрели ряд значимых вопросов евразийской экономической интеграции.

На заседании отмечалось, что в союзе ускорились процессы цифровизации в сфере перевозок — на электронные транспортные документы уже перешли Беларусь, Казахстан и Россия. Члены ЕМПС согласовали Концепции дальнейшего развития общих рынков лекарств и медизделий и обсудили другие важные темы.

В этом году в белорусской столице прошел IV Евразийский экономический форум. Он состоялся в конце июня и был приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. Мероприятие посетили президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Кубы, представители Никарагуа и Мьянмы. В онлайн-формате выступили президент Ирана и премьер-министр Армении.