Премьеры стран ЕАЭС соберутся в Минске в конце сентября

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Минске
Решение об этом было принято на полях форума ЕМПС, который прошел в Чолпон-Ате
На заседании отмечалось, что в союзе ускорились процессы цифровизации в сфере перевозок — на электронные транспортные документы уже перешли Беларусь, Казахстан и Россия. Члены ЕМПС согласовали Концепции дальнейшего развития общих рынков лекарств и медизделий и обсудили другие важные темы.
В этом году в белорусской столице прошел IV Евразийский экономический форум. Он состоялся в конце июня и был приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. Мероприятие посетили президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Кубы, представители Никарагуа и Мьянмы. В онлайн-формате выступили президент Ирана и премьер-министр Армении.