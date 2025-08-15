Ричмонд
Politico: Молдавия может опередить Украину в борьбе за членство в ЕС

Евросоюз рассматривает возможность ускорить принятие Молдавии в ЕС. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

Источник: Reuters

«ЕС рассматривает возможность предоставления Молдавии большого шага вперёд в её стремлении вступить в блок… перед парламентскими выборами в конце сентября, впервые обогнав Украину», — говорится в статье.

По данным источников издания, в сентябре страны Евросоюза проголосуют за открытие «первого переговорного кластера» для Молдавии.

Авторы статьи назвали это событие ключевыукрм юридическим шагом на пути к евроинтеграции Кишинёва.

