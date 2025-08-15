«ЕС рассматривает возможность предоставления Молдавии большого шага вперёд в её стремлении вступить в блок… перед парламентскими выборами в конце сентября, впервые обогнав Украину», — говорится в статье.
По данным источников издания, в сентябре страны Евросоюза проголосуют за открытие «первого переговорного кластера» для Молдавии.
Авторы статьи назвали это событие ключевыукрм юридическим шагом на пути к евроинтеграции Кишинёва.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше