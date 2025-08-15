Что пишут зарубежные СМИ о предстоящей встрече Путина и Трампа на Аляске

Последнюю неделю внимание всего мира без преувеличения было приковано к предстоящему саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа, который стартует на Аляске 15 августа в 22:30 мск. Предлагаем ознакомиться с мнениями и ожиданиями мировых СМИ в преддверии встречи в верхах.

Лидеры России и США встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски с населением около 300 тыс. Сначала они проведут встречу один на один, а затем — с участием делегаций по формуле «пять на пять». После этого планируется «рабочий завтрак» и совместная пресс-конференция.

В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на встречах в Стамбуле, на этот раз в число переговорщиков не вошел.

Американскую делегацию представят вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланик президента Стив Уиткофф.

Многие официальные лица и аналитики сходятся во мнении, что прорыва на этих ажиотажных переговорах ожидать не стоит. Тем не менее теплится надежда на то, что сторонам удастся найти точки соприкосновения и наладить стабильный процесс урегулирования конфликта на Украине и оздоровления отношений между Россией и США.

AP

Трамп и Путин в пятницу встретятся лицом к лицу на Аляске.

Саммит с высокими ставками может определить не только траекторию конфликта на Украине, но и судьбу европейской безопасности.

Пригласив Путина на территорию США, Трамп завершил период остракизма, начавшийся в 2022 году. А исключив Зеленского из саммита, нанес серьезный удар по политике Запада «ничего об Украине без Украины».

Reuters

Встреча лидеров России и США на военно-воздушной базе на Аляске времен холодной войны станет их первой личной встречей с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, и пройдет на фоне опасений Украины и Европы, что Трамп может «продать» Киев.

Надежды на заключение соглашения о прекращении огня на Украине остаются неопределенными, но Путин предлагает заключить ядерную сделку, которая могла бы помочь обоим сохранить лицо.

Al Jazeera

Это очередная из многочисленных, но пока безуспешных попыток Трампа положить конец конфликту на Украине и выполнить обещание, данное им в ходе предвыборной кампании в прошлом году, когда он заявил, что в случае избрания положит конец конфликту в течение 24 часов.

Долгожданный саммит может ознаменовать начало мирного соглашения, но, скорее всего, не положит конец конфликту.

Axios

Трамп и Путин встречались и раньше, но, возможно, никогда прежде на кону не стояло столько геополитических вопросов.

В последние недели отношения Трампа и Путина были особенно недружественными, и американский президент был «зол» на российского коллегу из-за того, что тот отказывался от прекращения огня или серьезных переговоров.

CNN

В Европе опасаются, что Путин может склонить Трампа на свою сторону, несмотря на то, что президент США в последнее время выражал растущее недовольство своим российским коллегой.

Для Трампа сохраняются «риски», когда он остается наедине с Путиным, потому что российский президент — «отличный игрок».

The New York Times

Трамп за неделю максимально снизил планку для предстоящей в пятницу встречи на Аляске. Вряд ли кто-то ожидает, что он добьется значительного прогресса в прекращении боевых действий между Россией и Украиной, учитывая, насколько различны их взгляды на конфликт.

Но многие согласны с тем, что эта встреча является победой для Путина — она выводит его из дипломатического тупика.

Independent

Пока лидеры США и России готовятся к встрече на Аляске, на передовой со стороны ВСУ царит атмосфера усталой покорности перед продолжением конфликта. В последние дни президент США то и дело преуменьшал шансы на прорыв на саммите.

Но, похоже, обеим сторонам удалось заранее найти некие общие точки соприкосновения.

Fox News

Трамп не знает, добьются ли они «немедленного прекращения огня», но он хочет оперативного подписания «широкого» мирного соглашения. Это перекликается с давним аргументом Путина о том, что Россия выступает за всеобъемлющее соглашение о завершении боевых действий, а не за временное прекращение огня.

ABC News

Встреча может стать для Путина прекрасной возможностью повлиять на видение Трампа.

Многие наблюдатели рассматривают ее как последний — и потенциально очень успешный — ход Путина, направленный на то, чтобы смягчить недовольство Трампа и предотвратить его угрозу ввести более жесткие санкции против России.

Есть некоторые проблески того, что встреча может приблизить прекращение огня. Есть признаки того, что разрыв между позициями России и Украины немного сократился.

The New Arab

В прошлом Трамп выражал восхищение Путиным и столкнулся с широкой критикой после их встречи в 2018 году в Хельсинки. Накануне саммита на Аляске он пообещал, что Путину не удастся «запугать» его.

France 24

Некоторые европейские лидеры, включая Мерца и Макрона, высоко оценили состоявшуюся в среду видеоконференцию с Трампом. Однако неизвестно, как американский лидер, чья риторика в отношении Зеленского и Путина резко изменилась после возвращения к власти в этом году, будет вести переговоры в отсутствие других заинтересованных сторон.

Daily Mail

За каждым словом и жестом будут внимательно следить европейские лидеры и Зеленский, который не был приглашен за стол переговоров, но публично отверг требование Трампа «сдать» территорию, занятую Россией.

Bloomberg

Атака обаянием, предпринятая Путиным перед вылетом на Аляску, была направлена на то, чтобы свести роль конфликта на Украине — самого смертоносного в Европе за последние десятилетия — к «простой детали» на пути к оживлению связей между Вашингтоном и Москвой.