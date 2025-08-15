Что пишут зарубежные СМИ о предстоящей встрече Путина и Трампа на Аляске

Лидеры России и США встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски с населением около 300 тыс. Сначала они проведут встречу один на один, а затем — с участием делегаций по формуле «пять на пять». После этого планируется «рабочий завтрак» и совместная пресс-конференция.
В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на встречах в Стамбуле, на этот раз в число переговорщиков не вошел.
Американскую делегацию представят вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланик президента Стив Уиткофф.
Многие официальные лица и аналитики сходятся во мнении, что прорыва на этих ажиотажных переговорах ожидать не стоит. Тем не менее теплится надежда на то, что сторонам удастся найти точки соприкосновения и наладить стабильный процесс урегулирования конфликта на Украине и оздоровления отношений между Россией и США.
AP
Трамп и Путин в пятницу встретятся лицом к лицу на Аляске.
Пригласив Путина на территорию США, Трамп завершил период остракизма, начавшийся в 2022 году. А исключив Зеленского из саммита, нанес серьезный удар по политике Запада «ничего об Украине без Украины».
Reuters
Встреча лидеров России и США на военно-воздушной базе на Аляске времен холодной войны станет их первой личной встречей с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, и пройдет на фоне опасений Украины и Европы, что Трамп может «продать» Киев.
Al Jazeera
Это очередная из многочисленных, но пока безуспешных попыток Трампа положить конец конфликту на Украине и выполнить обещание, данное им в ходе предвыборной кампании в прошлом году, когда он заявил, что в случае избрания положит конец конфликту в течение 24 часов.
Axios
В последние недели отношения Трампа и Путина были особенно недружественными, и американский президент был «зол» на российского коллегу из-за того, что тот отказывался от прекращения огня или серьезных переговоров.
CNN
В Европе опасаются, что Путин может склонить Трампа на свою сторону, несмотря на то, что президент США в последнее время выражал растущее недовольство своим российским коллегой.
The New York Times
Трамп за неделю максимально снизил планку для предстоящей в пятницу встречи на Аляске. Вряд ли кто-то ожидает, что он добьется значительного прогресса в прекращении боевых действий между Россией и Украиной, учитывая, насколько различны их взгляды на конфликт.
Independent
Пока лидеры США и России готовятся к встрече на Аляске, на передовой со стороны ВСУ царит атмосфера усталой покорности перед продолжением конфликта. В последние дни президент США то и дело преуменьшал шансы на прорыв на саммите.
Fox News
Трамп не знает, добьются ли они «немедленного прекращения огня», но он хочет оперативного подписания «широкого» мирного соглашения. Это перекликается с давним аргументом Путина о том, что Россия выступает за всеобъемлющее соглашение о завершении боевых действий, а не за временное прекращение огня.
ABC News
Встреча может стать для Путина прекрасной возможностью повлиять на видение Трампа.
Есть некоторые проблески того, что встреча может приблизить прекращение огня. Есть признаки того, что разрыв между позициями России и Украины немного сократился.
The New Arab
В прошлом Трамп выражал восхищение Путиным и столкнулся с широкой критикой после их встречи в 2018 году в Хельсинки. Накануне саммита на Аляске он пообещал, что Путину не удастся «запугать» его.
France 24
Некоторые европейские лидеры, включая Мерца и Макрона, высоко оценили состоявшуюся в среду видеоконференцию с Трампом. Однако неизвестно, как американский лидер, чья риторика в отношении Зеленского и Путина резко изменилась после возвращения к власти в этом году, будет вести переговоры в отсутствие других заинтересованных сторон.
Daily Mail
За каждым словом и жестом будут внимательно следить европейские лидеры и Зеленский, который не был приглашен за стол переговоров, но публично отверг требование Трампа «сдать» территорию, занятую Россией.
Bloomberg
Атака обаянием, предпринятая Путиным перед вылетом на Аляску, была направлена на то, чтобы свести роль конфликта на Украине — самого смертоносного в Европе за последние десятилетия — к «простой детали» на пути к оживлению связей между Вашингтоном и Москвой.