Для голосования по почте зарегистрировались всего 2606 граждан Молдовы за рубежом: ПАС потратила сотни тысяч долларов из бюджета впустую

Для голосования по почте зарегистрировались всего 2606 граждан Молдовы из диаспоры.
Центральная избирательная комиссия сообщает, что процесс регистрации для голосования по почте завершился. По данным платформы vpc.cec.md, всего для голосования по почте зарегистрировались 2606 человек.
Распределение по странам следующее:
Австралия — 57 регистраций;
Канада — 682 регистрации;
Исландия — 38 регистраций;
Япония — 14 регистраций;
Новая Зеландия — 7 регистраций;
Королевство Норвегия — 109 регистраций;
Королевство Швеция — 166 регистраций;
Республика Корея — 13 регистраций;
Республика Финляндия — 121 регистрация;
Соединённые Штаты Америки — 1 399 регистраций.
