Управление гражданской авиации Молдовы подтвердило наличие самолетов Украины в Маркулештах

В аэропорту Маркулешты находится несколько авиалайнеров, зарегистрированных на Украине, подтвердили в Управлении гражданской авиации Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Управление гражданской авиации (УГА) Молдовы сообщило, что вечером 13 августа нынешнего года три самолета, зарегистрированные на Украине, приземлились в международном аэропорту Маркулешты для временного хранения и проведения технического обслуживания.

«Самолеты, относящиеся к категории поисково-спасательных, выполнили полет на основании разрешения, выданного УГА, с предварительной координацией по дипломатическим каналам, в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и регионального развития», отметили в управлении.

По данным ведомства, «временное перемещение этих воздушных судов происходит по официальному запросу Министерства внутренних дел Украины от 21.07.2025».

«Запрос включает пять самолетов, используемых в гуманитарных и чрезвычайных миссиях (Антонов Ан-26 — 1 единица, Антонов Ан-32П — 3 единицы, Антонов Ан-32Б — 1 единица)», — также говорится в сообщении ведомства.

Место базирования самолетов было определено на международном аэропорту Маркулешты с соблюдением действующих правовых норм, уточнили в Управлении гражданской авиации.