Самарские ветераны СВО изучат предпринимательство

В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО. Ветераны боевых действий смогут стать участниками образовательной программы «СВОе Дело».
Программу запускают по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Обучающиеся смогут освоить основы бизнеса.
— Комплексная программа поможет получить финансовую поддержку в виде грантов и стать активным участником бизнес-сообщества, — отметил зампредседателя правительства, министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.
Запуск программы обсудили во время рабочего совещания в областном правительстве. Участниками встречи стали представители профильных министерств, институтов, бизнес-объединений и Фонда «Защитники Отечества».
Программа будет включать в себя: образовательные модули, консультации и мероприятия для расширения профессиональных навыков. Напомним, в центрах «Мой бизнес» предприниматели смогут получить консультации от экспертов. Поддержка бизнеса в регионе реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».