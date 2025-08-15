Ричмонд
В Госдуме раскрыли последствия провала саммита Путина и Трампа

Если на саммите президентов России и США на Аляске не будут достигнуты договоренности, удовлетворяющие стороны, то это приведет к затягиванию процесса урегулирования украинского кризиса. Об этом депутат Госдумы РФ Алексей Чепа рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению парламентария, на настрой Дональда Трампа могут негативно повлиять страны Европы. Он напомнил, что лидеры Франции, Германии и Великобритании настаивали, чтобы американский президент учитывал интересы Евросоюза, заинтересованного в продолжении конфликта, пишет «Лента.ру».

«Непонятно, как Трамп будет это совмещать: с одной стороны — заявления о готовности остановить войну, с другой — призывы партнеров по НАТО. Конечно, они могут оказать на него определенное влияние», — объясняет Алексей Чепа.

Депутат при этом уверен, что российский президент сможет объяснить американскому коллеге, почему развязался конфликт на Украине. Он отметил, что Путин обладает колоссальным дипломатическим опытом, что позволяет ему найти общий язык с любыми собеседниками.

По словам парламентария, если переговоры пройдут неудачно, то процесс перемирия будет затягиваться. Он добавил, что европейские страны предпочли «политику истощения России». Алексей Чепа выразил уверенность, что после успешных действий ВС РФ на линии боевого соприкосновения страны Запада изменят свою позицию.

Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся 15 августа в Анкоридже на Аляске в 22:30 по московскому времени. Лидеры стран пообщаются тет-а-тет, а затем к беседе присоединятся члены делегаций.

