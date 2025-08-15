Ричмонд
NBC узнал о планах Трампа лично встретить Путина по прибытии на Аляску

Точные детали и поэтапность проведения встреч еще согласовываются, сообщили в Белом доме. На Аляску уже прибыли члены российской делегации, в том числе Лавров, Силуанов и Дмитриев.

Источник: AP 2024

Российского президента Владимира Путина примут на Аляске «по высшему разряду» по прибытии на базу Эльмендорф-Ричардсон, где пройдет российско-американский саммит, его встретит американский лидер Дональд Трамп, сообщает NBC со ссылкой на представителей администрации президента США.

Собеседники телеканала, говоря о Трампе, использовали идиому «расстелит красную дорожку» (roll out the red carpet), имея в виду, что Путина примут как почетного гостя.

В администрации добавили, что точные детали и поэтапность проведения встреч еще согласовываются. Еще один чиновник сообщил, что, предварительно, перед началом саммита Трамп не будет звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому или европейским лидерам, но планы могут поменяться.

На Аляску уже прибыли члены российской делегации, среди которых — глава МИДа Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и глава Минфина Антон Силуанов. Также в ее состав входят помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов. Путин перед саммитом посетил Магадан.

Согласно расписанию Белого дома, переговоры начнутся в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Затем пройдет совместная пресс-конференция, после этого российская делегация вылетит с Аляски, сообщали в Кремле.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
